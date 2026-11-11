Приватні номери норвезьких посадовців потрапили до даркнету — RMF24

У Норвегії приватні номери телефонів міністра оборони та керівників розвідувальних, безпекових і поліцейських структур виявили у даркнеті та на двох російських інтернет-платформах. За даними RMF24, про це повідомили норвезька газета Aftenposten і видання Politiforum.

Чиї дані оприлюднили

Серед людей, чиї контактні дані були оприлюднені, — міністр оборони Торе О. Сандвік, начальник військової розвідки Ларс Лервік, очільниця контррозвідки PST Беате Гангаас, директор Національного органу безпеки NSM Арне Крістіан Хаугстьойл і начальник поліції Норвегії Хокон Скульстад.

Інформацію про витік виявив італійський фахівець із кібербезпеки Андреа Мавілла. Він повідомив про це норвезьку поліцію та PST, а також передав Aftenposten частину знайдених матеріалів, зокрема адреси електронної пошти. Редакція газети перевірила номери телефонів і підтвердила їхню автентичність.

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Реакція служб і оцінка експерта

PST і норвезька військова розвідка не прокоментували інформацію, оприлюднену медіа. Представник державного Інституту оборонних досліджень Норвегії Поль Буварп назвав інцидент загрозою та попередженням.

За його словами, Росія раніше застосовувала подібні методи щодо посадовців, військових і журналістів, щоб викликати в них тривогу та зробити їх вразливими до дій інших сторін. Буварп зазначив, що зміст такого сигналу може зводитися до демонстрації обізнаності про цих людей і стеження за ними.

Андреа Мавілла вже повідомляв про схожі випадки в Італії: у квітні 2025 року він оприлюднив дані щодо прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні та президента Серджо Маттарелли. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 7 листопада заявив, що кіберзлочинці поширюють його приватні дані в даркнеті.

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