Приватні школи Дубая звітуватимуть про п’ять днів пропусків без пояснення — The National

Приватні школи Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах повинні повідомляти органи влади про учнів, які без пояснення були відсутні п’ять днів поспіль. Повідомлення також вимагатиметься, якщо необґрунтована відсутність становить 10% або більше навчальних днів учня протягом навчального періоду, повідомляє The National.

Нові вимоги до шкіл

Правила запровадило Управління знань і розвитку людського потенціалу Дубая (KHDA) у межах рамкової політики захисту та безпеки учнів. Вона має посилити відповідальність освітніх закладів за виявлення можливих загроз безпеці та добробуту дітей.

Школи повинні вести точний облік відвідуваності, з’ясовувати причини повторних або незрозумілих пропусків і виявляти закономірності, які можуть свідчити про потребу учня в додатковій підтримці чи захисті. Якщо є підстави вважати, що дитина перебуває в небезпеці, працівники не мають чекати досягнення порогів у п’ять днів або 10%: справу слід негайно передати відповідальному працівникові із захисту учнів.

Для вразливих учнів заклади можуть запроваджувати суворіший моніторинг відвідуваності, щоб втрутитися раніше. Також школи мають відстежувати повторювані короткі відсутності протягом навчального дня, зокрема часті відвідування туалету або шкільного медпункту, якщо це може вказувати на ризик для безпеки учня.

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Зв’язок із родинами та різні правила

Щодо учнів віком до 18 років школи мають зв’язуватися з батьками, опікунами або особами, які здійснюють догляд, щоб встановити причину відсутності. Зі студентами від 18 років заклади повинні контактувати безпосередньо; родину можуть залучити лише за згодою студента або за наявності ризику заподіяння шкоди.

Політика також поширюється на університети, заклади професійної та технічної освіти й центри раннього розвитку, однак вимоги до обліку відвідуваності для них відрізняються. Університети та заклади професійної й технічної освіти не підпадають автоматично під пороги у п’ять днів і 10%, а мають визначати власні показники з урахуванням вечірнього, дистанційного та неповного навчання.

Освітні заклади також повинні мати письмові процедури на випадок, коли учня неможливо знайти під час навчального дня. Такі випадки слід негайно передавати працівникам, відповідальним за захист учнів, і керівництву закладу, за потреби повідомляючи батьків та відповідні органи.

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