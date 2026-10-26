Призначення черниці Дролми до фонду Лумбіні викликало протести — Kathmandu Post

У Непалі призначення співачки-черниці Ані Чойїнг Дролми віцеголовою Фонду розвитку Лумбіні викликало протести. Кабінет міністрів призначив її 16 жовтня за пропозицією Міністерства культури, туризму та цивільної авіації на посаду, що залишалася вакантною майже п’ять місяців, повідомляє Kathmandu Post.

Вже 17 жовтня кампанія Save Lumbini Grand Campaign розпочала протестні акції та вимагає скасувати призначення. Координатор руху Акрам Хан заявив, що учасники проводитимуть публічні зібрання, пресконференції, мітинги та сидячі протести, доки рішення не скасують.

Вимоги протестувальників

Представники кампанії стверджують, що влада проігнорувала місцевих інтелектуалів, дослідників буддизму та інших кандидатів. Співкоординатор руху Рам Бікас Чаудхарі заявив, що призначення Дролми посилило підозри активістів, які раніше просили міністра Хадґу Раджа Пауделя обрати місцевого кандидата.

Протестувальники також порушують питання щодо обставин набуття нею непальського громадянства. Вони посилаються на мемуари Дролми, де зазначено, що її батьки прибули до Непалу як тибетські біженці, та вимагають роз’яснити публічні звинувачення щодо нібито подання неправдивих даних під час оформлення громадянства.

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Перекази з Гонконгу

Критики також згадують розслідування 2018 року щодо $1,649,940, які надійшли на банківський рахунок Дролми трьома платежами від двох громадян Гонконгу. Департамент розслідування відмивання коштів відкрив справу, а підрозділ фінансової інформації центрального банку паралельно перевіряв операції. Непальський центральний банк зупинив ці три перекази.

Дролма заявила, що всі питання щодо неї вже врегульовані, а кошти призначалися для школи черниць Arya Tara School у Фарпінгу, якою вона керує з 2000 року. Вона також повідомила, що найближчим часом поїде до Лумбіні, аби обійняти посаду.

За словами неназваного посадовця Департаменту розслідування відмивання коштів, справу після одного етапу перевірки відклали, а у 2019 році ухвалили рішення тимчасово не продовжувати розслідування. Він зазначив, що матеріали можуть відновити лише у разі появи нових доказів.

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