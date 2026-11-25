У США продавці графічних процесорів Nvidia шукають нових покупців після посилення правил, що обмежують віддалений доступ пов’язаних із Китаєм компаній до передових обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. Як повідомляє CNBC, після оголошення нових заходів на ринку з’явився незвично великий обсяг пропозицій щодо продажу GPU Nvidia.

Нові правила доступу до обчислень

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США 16 листопада оголосило проміжне остаточне правило, яке набуло чинності 19 листопада. Воно обмежує окремі схеми роботи закордонних дата-центрів, за яких пов’язані з Китаєм клієнти можуть отримувати значні обсяги передових обчислювальних потужностей.

Нові обмеження є частиною посилення контролю за обходом експортних обмежень. Ці обмеження фактично забороняють прямий продаж Китаю найдосконаліших чипів Nvidia, однак китайські компанії могли отримувати доступ до них віддалено через дата-центри за кордоном.

Пропозиції на тисячі GPU

За словами трьох співрозмовників CNBC, збільшення кількості GPU, виставлених на продаж, безпосередньо пов’язане з новим правилом. Президент маркетплейсу ШІ-інфраструктури GPU Mart Джек Дюамель повідомив, що одна з компаній прямо пояснила намір продати чипи Nvidia новими американськими обмеженнями.

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Двоє співрозмовників, які побажали залишитися неназваними, заявили, що продавці, ймовірно, намагаються позбутися чипів, спочатку призначених для дата-центрів, де китайські компанії мали б орендувати доступ до обчислень. Дюамель та один зі співрозмовників також повідомили про пропозиції знайти покупців на тисячі GPU B300 — одного з найсучасніших продуктів Nvidia.

Nvidia відмовилася від коментарів, а Бюро промисловості та безпеки не відповіло на запит CNBC. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що нові правила мають закрити лазівки, зокрема можливість непрямого доступу до передових чипів через дата-центри у третіх країнах.

Під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу 17 листопада тодішня виконувачка обов’язків генеральної директорки Nvidia Колетт Кресс сказала, що компанія ще вивчає нові обмеження. Водночас вона очікувала, що показники Nvidia залишаться високими, оскільки попит на чипи значно перевищує пропозицію.

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