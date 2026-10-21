Продавці в Катманду розповіли про нестачу грошей перед Дашаїном — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, двоє вуличних продавців розповіли, що через нестачу коштів майже не відчувають наближення Дашаїну — найбільшого індуїстського свята країни. Про це повідомляє Kathmandu Post.

26-річна Лал Кумарі Рокая переїхала до столиці з родиною два місяці тому, сподіваючись заробляти в Непалі та дати двом синам можливість навчатися у школі. Раніше вона з чоловіком жила в Індії. Тепер родина винаймає кімнату в районі Каліматі, а заробітку чоловіка не вистачає на оренду, продукти та навчання дітей.

Витрати на дорогу

Рокая вже місяць продає на вулицях штучні декоративні «грошові дерева». Щодня вона їде мікроавтобусом до Нью-Роуд і ходить поблизу вежі Дгарахара, намагаючись продати товар. Одна рослина коштує від 50 до 60 непальських рупій, але іноді їй важко продати навіть п'ять.

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За словами жінки, поїздка до її рідної Джумли з урахуванням транспорту, їжі та перекусів обійдеться приблизно у 13–14 тисяч непальських рупій. Вона зазначила, що кошти, які потрібні на таку поїздку, могли б покрити місячну оренду житла. Зароблені гроші часто йдуть на проїзд і перекус, а ввечері Рокая іноді повертається додому без заробітку.

Дашаїн на самоті

66-річний Г'яну Каркі, чиє родинне походження пов'язане з округом Кавре, також не планує святкувати Дашаїн. Він живе сам у Бгактапурі, вдень іноді косить траву на продаж, а ввечері продає бутильовану воду біля Kathmandu Mall у районі Нью-Роуд. Зароблені гроші чоловік витрачає на кімнату, продукти та повсякденні потреби.

Каркі розповів, що не зміг отримати державну виплату для літніх людей, оскільки в його посвідченні громадянина вказано менший вік, ніж фактичний. Нового одягу до свята він не купував. У день Дашаїну чоловік не продаватиме воду, бо очікує, що більшість людей виїде зі столиці до родин, і залишиться у своїй кімнаті.

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