Продажі на фестивалі 11 листопада в Китаї лишилися майже без змін — Asharq Al-Awsat

У Китаї сукупні продажі в межах фестивалю знижок до Дня самотніх, який припадає на 11 листопада, станом на 31 жовтня перевищили 1 трлн юанів, або $154 млрд. Це загалом відповідає показнику за аналогічний період минулого року, свідчать дані платформи Syntun, про які повідомляє Asharq Al-Awsat.

День самотніх є найбільшим китайським фестивалем онлайн-шопінгу та розпочинається за кілька тижнів до 11 листопада. У 2025 році загальний обсяг продажів під час кампанії сягнув рекордних майже 1,7 трлн юанів, або $254 млрд. Видання зазначає, що ритейлери збільшували цей показник насамперед завдяки продовженню тривалості розпродажів.

Обережність покупців

Споживчий попит у Китаї стримує тривалий спад у секторі нерухомості, який позначився на впевненості домогосподарств. Ціни на житло знизилися приблизно на 20% або більше від піку 2021 року, причому сильніше постраждали менші міста та вторинний ринок.

За січень—вересень економіка Китаю зросла на 4,6% у річному вимірі, однак значну частину цього зростання забезпечив експорт. Роздрібні продажі споживчих товарів за той самий період додали лише 1,1% у річному вимірі.

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Керівний директор China Market Research Group у Шанхаї Шон Рейн заявив, що китайські споживачі середнього класу втратили значну частину впевненості, а знижки під час фестивалю вже не такі вигідні, як раніше. Засновниця дослідницької компанії ApertureChina Ялін Цзян назвала це явище «втомою від знижок», оскільки акції тепер діють упродовж року на багатьох платформах.

Ставка на ШІ та окремі категорії

Онлайн-майданчики Alibaba Taobao і Tmall ще до початку кампанії інтегрували з ШІ Qwen, щоб допомагати користувачам із замовленнями та рекомендаціями товарів. Уперше під час фестивалю також пропонують тарифні плани на ШІ-токени.

Водночас окремі категорії демонструють стійкіший попит. За даними WPIC Marketing + Technologies, за 12 місяців до вересня онлайн-продажі імпортованого риб’ячого жиру зросли майже на 43% у річному вимірі. Продажі добавок для сну, суглобів і зміцнення кісток збільшилися на 28–37%.

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