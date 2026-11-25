У США продажі нових будинків у жовтні зросли на 14,2% порівняно з попереднім місяцем. За даними Anadolu Agency, яке посилається на Міністерство торгівлі США, сезонно скоригований річний темп продажів становив 701 тисячу одиниць. Дані відомство оприлюднило в середу.

Продажі перевищили прогноз

Ринковий прогноз для жовтня передбачав продажі на рівні 650 тисяч одиниць у сезонно скоригованому річному обчисленні. Таким чином, фактичний показник виявився вищим за очікування ринку.

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Зростання продажів у жовтні відбулося після вересневого спаду. У вересні продажі нових будинків знизилися на 9,7% у місячному вимірі та становили 614 тисяч одиниць у сезонно скоригованому річному обчисленні.

Динаміка цін

У річному вимірі продажі нових будинків у жовтні збільшилися на 7,5% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Водночас медіанна ціна проданого нового будинку у США зменшилася на 3,2% рік до року — до 391 300 доларів.

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