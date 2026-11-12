Продажі повністю електричних авто в Європі зросли на 49% — Electrek

Продажі повністю електричних автомобілів у Європі в жовтні 2026 року зросли на 49% проти жовтня торік. Загальний обсяг продажів електромобілів, включно з повністю електричними моделями та плагін-гібридами, становив 510 тисяч одиниць — на 36% більше в річному вимірі, повідомляє Electrek з посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Водночас порівняно з вереснем європейський ринок електромобілів скоротився на 17%. Вересневі показники були рекордними, зокрема через зміну реєстраційних номерів у Великій Британії, яка відбувається двічі на рік. За перші десять місяців року в Європі реалізували 4,5 млн електромобілів, що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Німеччина, Велика Британія та Португалія

У Німеччині частка електромобілів перевищила 45% усіх продажів нових автомобілів — це найвищий показник із грудня 2022 року. Продажі повністю електричних машин у країні зросли майже на 80% у річному вимірі, до понад 95 тисяч одиниць.

У Великій Британії продажі електромобілів збільшилися на 30%. У Португалії електромобілі забезпечили 55% продажів нових автомобілів у жовтні.

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Світовий ринок і ситуація в Китаї

У світі в жовтні продали 2,09 млн електромобілів, що на 8% більше, ніж роком раніше, але на 3% менше від вересневого результату. Сукупні глобальні продажі за січень—жовтень сягнули 17,5 млн одиниць, додавши 5% у річному вимірі.

У Китаї за місяць реалізували 1,14 млн електромобілів: це на 5% більше проти вересня, але на 12% менше в річному вимірі. Водночас експорт китайських пасажирських автомобілів на нових джерелах енергії, до яких належать BEV і плагін-гібриди, майже досяг 600 тисяч одиниць у жовтні та встановив місячний рекорд.

У Північній Америці продажі електромобілів зросли на 24% — до 130 тисяч машин, уперше від початку 2026 року продемонструвавши річне зростання. Однак Benchmark Mineral Intelligence зазначає, що порівняння відбувається з жовтнем 2025 року, коли після завершення дії федеральної податкової пільги у США продажі різко впали.

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