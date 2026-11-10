Продажі Tesla в Китаї впали на 66% у жовтні — Electrek

У Китаї Tesla у жовтні 2026 року продала 8817 автомобілів, що на 66% менше у річному вимірі та є найнижчим місячним показником компанії на цьому ринку з липня 2022 року. Про це з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів CPCA повідомляє Electrek.

Переважна частина поставок пішла на експорт

CPCA зафіксувала оптові поставки Tesla China на рівні 67 829 автомобілів у жовтні, що на 10,3% більше, ніж у жовтні попереднього року. Водночас 59 012 машин, або 87% загального обсягу, були експортовані. На внутрішній китайський ринок припало лише 8817 автомобілів.

За даними CnEVPost, серед машин, проданих у КНР, 7807 становили Model Y, ще 1010 — Model 3. Порівняно з вереснем, коли Tesla продала в Китаї 64 837 автомобілів, жовтневий показник скоротився на 86%.

Найнижчий показник із липня 2022 року

У жовтні 2024 року Tesla реалізувала на внутрішньому ринку Китаю 40 485 автомобілів, у жовтні 2025 року — 26 006. У січні, квітні та липні 2026 року продажі компанії в КНР становили відповідно 18 485, 25 956 і 27 249 автомобілів.

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За десять місяців 2026 року Tesla продала в Китаї 389 905 машин — на 15% менше, ніж 458 710 за аналогічний період 2025 року. Це також на 22% нижче за результат січня—жовтня 2024 року, коли компанія реалізувала 500 688 автомобілів.

Ринок електромобілів у КНР

За попередніми даними CPCA, роздрібні продажі автомобілів категорії NEV у Китаї в жовтні скоротилися на 10% у річному вимірі — до 1,148 млн одиниць. Загальний ринок легкових автомобілів зменшився на 25%.

Водночас експорт Tesla із заводу Giga Shanghai за січень—жовтень зріс на 101% — до 420 984 автомобілів. Таким чином, за цей період підприємство експортувало більше машин, ніж Tesla продала на внутрішньому ринку Китаю.

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