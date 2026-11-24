Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Люк Ліндберг заявив, що воєнні ризики для ключових морських маршрутів на Близькому Сході та в Чорному морі можуть збільшити витрати агенції на 727 млн доларів до середини 2027 року. За його словами, це може поставити під загрозу продовольчу допомогу ще для 7,3 млн людей, повідомляє Korea Herald.

Заклик до нового чорноморського коридору

Ліндберг закликав дипломатів забезпечити безпечне перевезення українського зерна та зерна Росії — держави-агресора — через Чорне море. Він запропонував орієнтуватися на Чорноморську зернову ініціативу, що діяла у 2022–2023 роках за посередництва ООН і дала змогу безпечно експортувати майже 33 млн тонн українського зерна.

За словами глави ВПП, нова домовленість мала б охоплювати експорт як з України, так і з Росії, аби бути прийнятною для сторін. Він також закликав знайти швидке рішення, щоб близько 10 млн тонн українського та російського зерна, яке вже зберігається в силосах, надійшло людям, які потребують допомоги.

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Зростання витрат і ризики голоду

Ліндберг повідомив Раді Безпеки ООН, що обмеження для експорту продовольства та постачання ресурсів для сільського господарства через Ормузьку протоку, Баб-ель-Мандебську протоку й Чорне море посилюються кліматичними потрясіннями, зокрема явищем Ель-Ніньйо. За його словами, гострий голод уже відчувають 266 млн людей у світі, а в окремих районах Судану, Південного Судану та Сомалі існує ризик голоду.

Глава ВПП також заявив, що станом на середину жовтня кількість суден із пшеницею та кукурудзою, які пройшли Босфор, була на 63% меншою, ніж за аналогічний період 2025 року. За його словами, було зафіксовано понад 300 атак, а щонайменше 40 членів екіпажів загинули. Через це приблизно 10 млн тонн російської та української пшениці можуть не потрапити на світові ринки цього року — такого обсягу вистачило б для забезпечення харчуванням 44 млн людей.

ВПП уже знизила цільовий показник продовольчої допомоги на 2027 рік до 91 млн людей зі 110 млн цього року. Додаткові витрати можуть ще більше скоротити охоплення програм агенції.

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