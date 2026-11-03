Продовольча інфляція в Індії прискорилася до 7,74% — The Japan Times

В Індії річна продовольча інфляція у вересні прискорилася до 7,74% на тлі зростання цін на базові продукти, тоді як слабкий мусон створює ризики для майбутнього врожаю озимих культур. Загальний рівень інфляції в країні становив 5,54%, наблизившись до верхньої межі цільового діапазону Резервного банку Індії у 6%, повідомляє The Japan Times.

Мільйони фермерів, передусім на півдні та заході країни, стикаються з нестачею води перед посівом озимих культур. У районі Джална штату Махараштра цього року випало приблизно на 48% менше опадів, ніж у середньому. Фермер із села Раджеваді Амарсінгх Гушинге заявив, що не може посіяти пшеницю та нут через недостатню вологість ґрунту й брак коштів.

Ризики для врожаю

Слабкі мусонні дощі змушують аграріїв сіяти озимі культури за несприятливих умов, що підвищує ризик слабкого росту рослин і нижчої врожайності. Це може додатково посилити зростання цін на цукор, бобові, пшеницю та рис, які вже дорожчають на тлі сильного явища Ель-Ніньйо.

Дорожчають також цибуля, молоко та продукція птахівництва. Головний економіст India Ratings and Research Девендра Пант припустив, що продовольча інфляція в жовтні—грудні може сягнути близько 10% через слабкі дощі, вищі світові ціни та ослаблення рупії. На його думку, це може підштовхнути центральний банк до подальшого підвищення процентних ставок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни на білкові продукти

Одним із головних чинників інфляції стали білкові продукти. У вересні темпи зростання цін на м'ясо сповільнилися до 8,7% проти 12% у серпні. Водночас інфляція цін на молоко, інші молочні продукти та яйця прискорилася до 5,1% із 4,8%.

Виробники птиці ще не повністю переклали на покупців вищу вартість кормів, до складу яких переважно входять кукурудза та соя. Голова Anand Agro Group Уддгав Ахіре очікує, що ціни на бройлерів можуть зрости з січня через дорожчі корми та обмежену пропозицію.

Ціни на цукор за останній рік зросли майже на 30%. Уряд Індії дозволив безмитне ввезення 1 млн тонн цукру, щоб скоротити дефіцит: за наведеними у джерелі оцінками, споживання цього року перевищить 29 млн тонн, тоді як виробництво становитиме менш як 27,5 млн тонн. Водночас дорогий імпорт, слабша рупія та вищі витрати на перевезення обмежують можливість стримати ціни за рахунок закордонних поставок.

Читай нас у