Продовольча інфляція в Індії у жовтні сягнула 8,94%, тоді як загальна роздрібна інфляція становила 6,09% проти 5,54% у вересні. Найбільше зростання цін на харчі відчули жителі сільських районів, де показник сягнув 9,09%, порівняно з 8,68% у містах, повідомляє BBC News.

Дорожчають овочі, рис і газ

Економісти пов’язують подорожчання продуктів із погодними збоями, дефіцитом пропозиції та зростанням вартості ресурсів для виробництва. Майже 60% індійських сільськогосподарських земель залежать від опадів, а цьогорічний південно-західний мусон був на 13% нижчим за норму та нерівномірно розподілився територією країни.

За оцінкою аналітичної компанії Crisil, вартість домашнього вегетаріанського тхалі — традиційного набору страв — у жовтні зросла на 12% у річному вимірі. Невегетаріанський варіант подорожчав на 9%. На ціну вегетаріанського тхалі вплинули дорожчі цибуля, помідори, інші овочі, харчова олія, рис і газ для приготування їжі.

Ціни на рис за рік зросли приблизно на 10%, на бобові — на 8%, на харчову олію — на 13%, а на газ LPG — на 10%. Представник Crisil Пушан Шарма зазначив, що зростання цін уже не обмежується кількома товарами, а стає ширшим.

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Найвищий тиск на бідні домогосподарства

Харчі та напої становлять 36,75% кошика товарів і послуг, за яким в Індії вимірюють споживчу інфляцію. Хоча ця частка знизилася порівняно з 45,86% у попередній серії розрахунків, продукти залишаються головним чинником інфляції та особливо сильно впливають на сім’ї з низькими доходами.

За розрахунками головного економіста Crisil Дхармакірті Джоші, у жовтні інфляція для 20% найбідніших сільських домогосподарств становила 6,9%, тоді як для 20% найбагатших — 6,5%. У містах відповідні показники дорівнювали 6,1% і 5,3%.

Фахівці також звертають увагу на проблеми зі зберіганням, сортуванням, переробкою та перевезенням швидкопсувних продуктів. Цибуля і помідори особливо схильні до сезонних стрибків цін, тоді як рис і пшениця дорожчають повільніше, проте їхня висока вартість може зберігатися довше. Водночас урядові запаси зернових перевищують мінімально встановлені рівні, а програма безкоштовного харчування охоплює близько 800 мільйонів людей.

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