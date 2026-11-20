Всесвітня продовольча програма ООН планує надати допомогу 91 мільйону людей у 2027 році та потребує для цього понад 12 мільярдів доларів. Про це йдеться у прогнозі Global Outlook for 2027, повідомляє Anadolu Agency.

Допомога охопить частину людей із гострим голодом

У ВПП зазначили, що запланована підтримка охопить лише частину людей, які у світі переживають гостру нестачу продовольства. За оцінкою організації, у 2025 році 266 мільйонів людей стикалися з гострою продовольчою незахищеністю. Приблизно 39 мільйонів із них перебували на надзвичайному рівні голоду або на ще тяжчих рівнях.

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Люк Дж. Ліндберг заявив, що для найбільш уразливих людей дедалі важче вирватися з гострого голоду. Він наголосив на потребі сталих політичних зобов’язань, інвестицій і спільних дій.

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Більшість коштів спрямують на реагування на кризи

Організація попередила про ризик третьої великої світової продовольчої кризи за шість років. Майже 72% її потреб у фінансуванні на 2027 рік планують спрямувати на реагування на кризи, ще 28% — на програми зміцнення стійкості громад до майбутніх потрясінь.

Всесвітня продовольча програма також має намір розширювати ранні заходи, зокрема механізми страхування та фінансування для підготовки громад до кліматичних лих. Серед інших планів — посилення співпраці з місцевими партнерами та розширення ринкових форматів допомоги.

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