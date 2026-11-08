Професор заявив про хибне маркування ханбоку на маркетплейсах — Korea Herald

Професор Жіночого університету Соншин Со Кьон Док заявив, що на торговельних платформах у Південній Кореї Coupang і Naver є оголошення, в яких ханбок — традиційний корейський одяг — позначають як ханфу, традиційне китайське вбрання. Про це повідомляє Korea Herald.

Заклик до перевірки оголошень

У дописі у Facebook професор також назвав Gmarket і 11st. За його словами, продавці на великих корейських маркетплейсах використовували назви «ханбок» і «ханфу» як взаємозамінні. Со Кьон Док закликав платформи контролювати оголошення сторонніх продавців і стежити, щоб ці види одягу чітко розрізняли в описах товарів.

Професор наголосив, що ханбок і ханфу є різними видами вбрання. На його думку, хоча маркетплейси переважно лише надають продавцям майданчик для розміщення товарів, вони мали б запобігати таким випадкам шляхом постійного моніторингу. Він додав, що китайський одяг можна продавати, однак його слід точно маркувати.

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Подібні випадки на міжнародних платформах

За два дні до цього Со Кьон Док звернув увагу на схожі оголошення на AliExpress. Він повідомив, що корейці, які живуть за кордоном, звернули його увагу на те, що ця китайська платформа об’єднувала ханбок і ханфу в одну категорію. Професор закликав AliExpress розділити ці категорії, щоб покупці могли відрізняти одяг.

За даними матеріалу, у грудні 2025 року YTN повідомляв про продавців на Amazon, які позначали ханфу як ханбок. У лютому 2024 року телеканал також писав, що на AliExpress і Temu ханфу з’являвся у категорії «китайський ханбок». Со Кьон Док заявив, що планує співпрацювати з корейцями за кордоном для виявлення та виправлення оманливих оголошень про корейські культурні товари на великих міжнародних торговельних сайтах.

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