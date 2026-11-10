Профіцит торгівлі Китаю перевищив $1 трлн за 10 місяців — The Japan Times

Профіцит зовнішньої торгівлі Китаю за перші 10 місяців 2026 року перевищив $1 трлн. Зростанню показника сприяли продажі високотехнологічної продукції на тлі світового змагання за розвиток інфраструктури штучного інтелекту.

Експорт компенсує слабкий внутрішній попит

Як повідомляє The Japan Times, Пекін дедалі більше покладається на зовнішній попит для підтримки економіки. Внутрішнє споживання в країні залишається стриманим, а спад на ринку нерухомості триває.

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Глобальний інвестиційний бум у сфері ШІ, як очікують аналітики, може підтримувати попит на китайські технологічні товари до 2027 року. Водночас вони попереджають, що глибша залежність від закордонних ринків робить Китай уразливішим до протекціоністських заходів інших держав і може приховувати стійкі проблеми внутрішньої економіки.

Саміт АТЕС у Шеньчжені

Торговельні дані оприлюднено напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені, який має відбутися наступного тижня. Очікується, що президент Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп зустрінуться втретє цього року. Серед тем зустрічі можуть бути ширші економічні відносини двох країн і митна політика.

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