Профспілка Micron у Тайвані припинила переговори про розподіл прибутку — Taipei Times

Профспілка працівників заводу американської Micron Technology у Таоюані, Тайвань, заявила про вихід із подальших переговорів із компанією щодо запровадження нової системи розподілу прибутку. Організація визнала, що її кампанія не досягла мети, назвавши результат «нашою поразкою».

Як повідомляє Taipei Times, Micron упродовж кількох тижнів вела переговори про винагороду з профспілкою, яка представляє сотні працівників підприємства в Таоюані. Компанія виробляє в Тайвані близько 50–60% своїх мікросхем пам’яті.

Погрози страйком

Понад 2 тисячі співробітників погрожували страйком, вимагаючи більшої частки прибутку компанії на тлі зростання попиту на чипи для центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Зрештою роботу на один день припинили лише кілька працівників.

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Профспілка заявила, що її члени можуть підписати угоду, яка, за її словами, передбачає відмову від права на майбутні спори, аби отримати бонуси та інші нові трудові пільги. Водночас організація повідомила, що більше не братиме участі в переговорах, запланованих на наступний вівторок.

Позиція компанії

Micron заперечила, що вимагала від працівників підписувати індивідуальні угоди або відмовлятися від будь-яких прав. У компанії заявили, що поважають законне право працівників створювати профспілки та вести колективні переговори, і мають намір продовжувати конструктивний діалог із профспілкою Таоюаня.

На більшому підприємстві Micron у Тайчжуні профспілка, яка представляє тисячі працівників, минулого місяця уклала з компанією угоду після досягнення домовленостей із низки питань. Голова Micron Memory Taiwan Лу Дунхуей повідомив, що компанія погодилася запровадити щоквартальну премію за розподіл прибутку на додачу до річного бонусу та збільшити внески до пенсійного фонду.

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