Профспілка RMT оголосила вісім страйків у лондонському метро — The Guardian

У Великій Британії профспілка RMT оголосила вісім 24-годинних страйків машиністів Лондонського метрополітену. Акції можуть суттєво порушити транспортне сполучення в Лондоні напередодні Різдва, повідомляє The Guardian.

Дати страйків

Перший страйк має розпочатися опівдні 26 листопада. Протести також заплановані на 17 і 19 грудня — останні передріздвяні вихідні для покупок. Ще два страйки мають відбутися на початку січня, а інші — у лютому.

Попередні страйки цього року вже призводили до значних перебоїв у роботі метро, хоча поїзди курсували на більшості ліній. Під час нових акцій кількість поїздів у мережі може бути обмеженою.

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Суперечка про чотириденний тиждень

RMT виступає проти планів запровадити для машиністів чотириденний робочий тиждень. Транспортне управління Лондона TfL заявляло, що участь у новому графіку буде добровільною. Водночас профспілка стверджує, що зміни можуть підірвати чинні трудові домовленості та погіршити умови праці.

У RMT заявили, що досі не отримали гарантій права машиністів залишитися на наявному п'ятиденному графіку. Профспілка також вважає, що запропоновані зміни можуть зробити робочі зміни довшими й менш передбачуваними. План чотириденного тижня підтримала більшість машиністів, яких представляє інша профспілка — Aslef.

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