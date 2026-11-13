Профспілка Samsung Biologics проведе голосування щодо вступу до FKTU — Korea Herald

У Південній Кореї профспілка Samsung Biologics проведе онлайн-голосування щодо приєднання до Федерації корейських профспілок (FKTU). Голосування триватиме з п’ятниці до вівторка на тлі другого часткового страйку працівників компанії та перед відновленням колективних переговорів із керівництвом, повідомляє Korea Herald.

Частковий страйк триває з 6 листопада

За даними видання, у страйку, який розпочався 6 листопада і має тривати до 27 листопада, беруть участь близько 500 членів профспілки. До акції долучилися працівники підрозділів контролю та забезпечення якості, мікробіології, логістики, виробничої підтримки та виробничих функцій.

Профспілка закликала учасників не виконувати роботу, призупинену через страйк. Працівникам поза визначеними страйковими групами також доручили відмовлятися від заміни колег на таких посадах. Водночас Samsung Biologics заявила, що акція поки не спричинила перебоїв у виробництві.

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Судові обмеження та переговори

Частковий формат страйку пов’язаний із судовим рішенням, яке обмежило страйкові дії в ключових виробничих операціях. Суд розширив до дев’яти категорій перелік робіт, на які поширюються обмеження. Після цього профспілка зосередилася на допоміжних і непрямих виробничих функціях.

Профспілка, що налічує близько 4 тисяч членів, заявила про потребу в підтримці вищої профспілкової організації через обмежені можливості на рівні підприємства. Усі її члени можуть брати участь у голосуванні. Для схвалення приєднання потрібні участь більшості зареєстрованих членів і підтримка більшості тих, хто голосуватиме.

Сторони планують відновити переговори у вівторок після зриву інтенсивних консультацій, запланованих на 3 листопада. Керівництво просило відкласти їх на два тижні, посилаючись на проблеми з довірою та вимогу профспілки замінити деяких учасників переговорної групи. Профспілка звинуватила компанію в односторонній відмові від переговорів. Обидві сторони заявляють, що залишаються відкритими до діалогу.

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