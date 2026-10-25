Профспілка в ПАР вимагає посилити охорону лікарні після сутички — Daily Maverick

У лікарні Uitenhage Provincial Hospital у Карізі, ПАР, профспілка Hospersa вимагає посилити охорону після нічної сутички в травматологічному відділенні. За словами представниці профспілки Тембіси Вітбуї, під час інциденту на охоронців напали, а двері, вікна та інше лікарняне майно було пошкоджено, повідомляє Daily Maverick.

Конфлікт біля травматології

За даними Вітбуї, конфлікт почався після того, як пацієнт прибув до відділення з кількома родичами. Правила лікарні дозволяють супроводжувати пацієнта лише одній людині. Пацієнта віднесли до жовтої категорії тріажу: це означає потребу в терміновій допомозі, але без безпосередньої загрози життю.

Вітбуї заявила, що родичі пацієнта могли перебувати під впливом алкоголю. За її словами, після того як охорона не пустила їх до травматологічного відділення, пацієнт вийшов назовні та покликав родичів протистояти медпрацівникам. Родичі нібито намагалися силою потрапити до обмеженої зони, що спричинило сутичку з охороною.

Представниця профспілки стверджує, що під час сутички в скляні двері кидали каміння, розбивши кілька з них, а також кидали інвалідні візки та штовхали лікарняні ліжка.

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Вимоги профспілки

Речник департаменту охорони здоров’я Східнокапської провінції Сіянда Манана повідомив, що департамент отримав повідомлення про інцидент близько 1:10 24 жовтня. За його словами, чоловіка доправили до поліційної дільниці, де він в письмовій заяві визнав, що разом із дружиною пошкодив двері та вікна лікарні, і зобов’язався повністю відшкодувати збитки.

Манана зазначив, що на час його коментаря справу ще не було відкрито. Серед можливих обвинувачень він назвав напад, умисне пошкодження майна та порушення закону про доступ до громадських приміщень і транспортних засобів.

Hospersa заявляє, що працівники закладу регулярно стикаються з насильством і виходять на роботу в страху. Наразі біля травматологічного відділення чергують двоє охоронців, однак профспілка вимагає збільшити їхню кількість у відділенні та по всій лікарні, а також запровадити суворіший контроль на головному вході. Департамент охорони здоров’я повідомив, що проводить періодичні аудити безпеки та використовує камери відеоспостереження і тривожні кнопки, підключені до цілодобової озброєної служби реагування.

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