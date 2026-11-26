Німецька профспілка Ver.di закликала працівників Amazon до попереджувального страйку в Чорну п’ятницю, 27 листопада. Акція має охопити 11 об’єктів компанії в Німеччині, повідомляє Der Spiegel.

Вимоги профспілки

Ver.di прагне домогтися від американського онлайн-ритейлера укладення колективних договорів, що мають юридично обов’язкову силу. Профспілка вимагає визнання колективних договорів для працівників роздрібної торгівлі, а також укладення тарифної угоди «Добра та здорова праця».

Членкиня федерального правління Ver.di, відповідальна за торгівлю, Сільке Циммер заявила, що працівники страйкують попри масове залякування. За твердженням профспілки, оплата праці в Amazon часто не забезпечує працівникам достатніх коштів для життя, а робота пов’язана зі значним фізичним навантаженням. Серед проблем Ver.di називає монотонні процеси у центрах виконання замовлень, перенесення важких вантажів і агресивний цифровий контроль працівників.

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Об’єкти, охоплені страйком

До страйку мають долучитися об’єкти Amazon у Лейпцигу, Бад-Герсфельді, Дортмунді, Верне, Райнберзі, Менхенгладбаху, Франкенталі, Гері, Грабені, Кобленці та Ахімі. Ver.di також стверджує, що близько 40 тисяч працівників компанії відстежують за допомогою цифрових трекерів під час кожного етапу роботи.

Amazon заявила, що забезпечує надійніші доставки, ніж будь-коли. Компанія повідомила, що залучає в Німеччині приблизно 13 тисяч сезонних працівників, щороку підвищує зарплати, а середня стартова погодинна оплата становить 16,66 євро. За даними Amazon, понад половина її працівників працюють у компанії більш як п’ять років.

За інформацією Ver.di, страйк у Німеччині є частиною міжнародного дня дій профспілкового об’єднання UNI Global під гаслом Make Amazon Pay.

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