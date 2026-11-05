Профспілка заявила про плани Amtrak дозволити зброю у вагонах поїздів США — The Guardian

Профспілка Transport Workers Union заявила, що американський пасажирський залізничний оператор Amtrak планує з січня 2027 року дозволити пасажирам перевозити вогнепальну зброю в кейсах із замками безпосередньо у вагонах міжміських поїздів. Раніше Amtrak повідомляла, що розглядає таку політику, але не оголошувала строків її запровадження, повідомляє The Guardian.

Порядок перевезення

За даними профспілки, власник зброї має принести її в кейсі до працівника станції Amtrak. Той встановить на кейс кодовий замок, що належить компанії. Після цього пасажир зможе взяти кейс із собою до вагона, а на станції прибуття працівник Amtrak зніматиме замок.

Нині Amtrak дозволяє перевозити зброю лише на кількох маршрутах далекого сполучення, де її зберігають у захищених багажних вагонах. За оцінкою представника міжнародного підрозділу TWU Браяна Делусії, нові правила можуть поширитися ще приблизно на 1 500 поїздів щодня по всій країні.

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Заперечення профспілки

Профспілка, яка представляє 360 бортових працівників Amtrak, виступила проти нової політики. Директор залізничного підрозділу TWU Джон Фелц заявив, що доступ до зброї у пасажирських вагонах створює ризики для людей у замкненому просторі.

За його словами, кейс або замок можуть бути несправними, а розлючений пасажир може силою дістати зброю. Профспілка також закликала федеральний уряд відмовитися від нового порядку, наголосивши, що на багатьох станціях Amtrak немає працівників компанії або правоохоронців для реагування на можливі інциденти.

Нові правила можуть стосуватися, зокрема, маршрутів Північно-Східного коридору між Вашингтоном, Нью-Йорком і Бостоном, якими щодня користуються близько 750 тисяч людей. Amtrak не надала оперативного коментаря щодо плану.

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