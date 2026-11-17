Профспілки у Франції закликали провести у вівторок страйк із вимогою підвищення заробітних плат. Очікується, що до нього також долучаться студенти.

Запланований страйк

Про це повідомляє France 24. У заголовку відеоматеріалу мовник зазначає, що у Франції очікують нових масових протестів.

Джерело пов’язує запланований страйк із вимогою профспілок щодо зростання оплати праці. У матеріалі також ідеться про поширене суспільне невдоволення у країні.

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Виборчий контекст

До президентських виборів у Франції, за даними France 24, залишається менш ніж п’ять місяців. Журналіст Monte Francis запитав старшу викладачку французької політики Університету Нортумбрії Аріан Боген, яку роль це невдоволення може відіграти під час майбутнього голосування.

Відеоматеріал France 24 про очікувані протести оприлюднили 17 листопада 2026 року.

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