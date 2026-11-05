Профспілки футболісток обговорюють позов до FIFA через призові — Anadolu Agency

Представники жіночих національних футбольних команд із 45 країн можуть вдатися до юридичних дій проти FIFA через різницю в призових виплатах на чоловічих і жіночих чемпіонатах світу. Домовленості з федерацією вони прагнуть досягти до жіночого мундіалю 2027 року в Бразилії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The Athletic.

Вимоги футболісток

У вересні представники 45 країн разом із глобальною профспілкою футболістів FIFPRO надіслали FIFA листа. Вони вимагають пропорційно рівних призових на чоловічих і жіночих чемпіонатах світу. Серед учасниць звернення були гравчині збірних Іспанії, Англії та США.

Також футболістки наполягають, щоб щонайменше 30% жіночого призового фонду спрямовували безпосередньо гравчиням. Серед інших вимог — мінімальні стандарти для національних команд і обов’язкова колективна угода з FIFA.

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Різниця у призових фондах

Представники однієї з національних профспілок заявили про готовність звернутися до суду, якщо переговори не приведуть до чітких зобов’язань щодо гендерної рівності. Кілька профспілок обговорюють можливість юридичних дій.

Президент FIFA Джанні Інфантіно у 2023 році заявляв про прагнення зрівняти призові на чемпіонатах світу до 2027 року, однак обов’язкової угоди досі не укладено. На жіночому чемпіонаті світу 2023 року виплатили 110 млн доларів призових, тоді як виплати за результатами чоловічого турніру 2026 року становили 655 млн доларів.

За інформацією The Athletic, FIFA розглядає можливість збільшити призовий фонд жіночого чемпіонату світу 2027 року щонайменше до 220 млн доларів, але це рішення ще не затвердили. FIFA та FIFPRO заявили, що переговори залишаються конструктивними, а умови та виплати для гравчинь поліпшуються.

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