Профспілки вчителів Кіпру розглядають страйк через зміни призначень — Cyprus Mail

Три профспілки вчителів на Кіпрі — POED, OELMEK та OLTEK — розглядають можливість страйку через запропоновані урядом зміни до системи призначення педагогів у державних школах. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Організації заявили, що найближчими днями скличуть свої керівні органи, аби обговорити можливі форми протесту. Вони звинуватили Міністерство освіти у неналежних консультаціях із профспілками перед просуванням законопроєкту.

Претензії до консультацій

У спільній заяві профспілки наголосили, що міністерство зволікало з початком обговорення змін, які можуть вплинути на сотні вчителів та їхнє майбутнє працевлаштування. Вони також заперечили твердження міністерства, нібито воно врахувало дев'ять із десяти рекомендацій профспілок, назвавши таку заяву оманливою.

За словами організацій, вони досі не отримали копії законопроєкту, хоча міністерство оголосило про намір винести його на громадське обговорення. Профспілки вважають, що змістовний діалог неможливий, доки вони не мають інформації про конкретні запропоновані зміни.

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Подальші кроки профспілок

Представники POED, OELMEK та OLTEK також розкритикували президента Нікоса Христодулідіса. За їхніми словами, вони зверталися до нього з проханням про зустріч, щоб пояснити свої побоювання, але відповіді не отримали. 8 жовтня профспілки закликали президента втрутитися.

Три організації, які представляють близько 17 тисяч членів, планують провести зустрічі з учителями, а також із політичними партіями та парламентським комітетом з питань освіти. Вони заявили, що не погодяться на зміни, які можуть поставити під загрозу робочі місця та права їхніх членів.

Суперечка пов'язана зі змінами у порядку призначення вчителів після завершення перехідного періоду. Чинний список призначень мають скасувати 1 вересня 2027 року.

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