Профспілки заявили про участь 4 млн працівників у страйку в Іспанії — Channel NewsAsia

В Іспанії 11 листопада відбувся загальнонаціональний страйк проти кризи доступності житла, у якому, за оцінкою профспілок, взяли участь близько 4 мільйонів працівників. Це перший загальний страйк у країні з 2012 року. Акцію підтримали дві найбільші профспілки — UGT і CCOO, а також об’єднання орендарів, які виступають проти зростання орендної плати та виселень, повідомляє Channel NewsAsia.

Закриті магазини та транспорт

У Мадриді протестувальники пікетували торговельну вулицю Гран-Віа, де низка магазинів, зокрема Primark, H&M і Pull & Bear, опустила ролети. У Барселоні чимало крамниць також були зачинені або забиті дошками через побоювання заворушень.

Найвищу активність учасників фіксували у прибережних регіонах, де житлова проблема відчувається гостріше. За даними UGT і CCOO, у портах та автомобільній промисловості рівень участі сягнув 90%. Профспілки повідомили про повне припинення роботи, зокрема на заводах Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні.

Оператор іспанської електромережі Red Eléctrica зафіксував падіння споживання електроенергії на 15,5% між 10:00 та 11:00. У мадридському метро пасажиропотік у години пік був на 42% нижчим, ніж тижнем раніше, а метро Барселони повідомило, що поза годинами пік поїзди не курсуватимуть.

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Дефіцит житла та дії поліції

Центральний банк Іспанії оцінює дефіцит житла приблизно у 750 тисяч помешкань і прогнозує, що до 2028 року він перевищить 1 мільйон. За даними Молодіжної ради Іспанії, середня орендна плата становить 1176 євро на місяць — це близько 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини.

Станом на середину дня поліція повідомила про 40 затримань у зв’язку з 476 інцидентами, пов’язаними зі страйком. Серед них були блокування офісів і промислових зон, а також горіння сміттєвих контейнерів. Профспілки заявили про намір подати кримінальну скаргу через, на їхню думку, непропорційні дії поліції із застосуванням сльозогінного газу та кийків. За їхніми даними, постраждали 20 протестувальників.

Страйк відбувся менш ніж за три тижні до дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада.

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