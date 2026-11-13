Профспілки заявили, що на страйк в Іспанії вийшли понад 3 млн людей — Cyprus Mail

В Іспанії на загальний страйк через житлову кризу та стан державних послуг вийшли понад 3 мільйони людей, заявили профспілки. Протести посилили тиск на прем'єр-міністра Педро Санчеса напередодні дострокових виборів, призначених на 29 листопада, повідомляє Cyprus Mail.

Житлова криза та державні послуги

Нову хвилю протестів проти ситуації з житлом спричинили виселення у вересні 87-річної Марікармен Абаскаль та її подальша смерть. На вечірній акції в Мадриді вчителька початкової школи Марія Торрена Перес сказала, що учасники вимагають належного житла, якісної освіти та гідної системи охорони здоров'я.

Санчес оголосив дострокові вибори минулого місяця, розраховуючи консолідувати прихильників лівих сил навколо соціалістів на тлі невдоволення житловою кризою та побоювань щодо ультраправих. Однак опитані виданням виборці, активісти й політики лівого спрямування висловили розчарування діями чинного уряду.

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Розкол серед лівих

За даними опитувань, підтримка Соціалістичної партії Санчеса тримається на рівні 26–29%, як і до оголошення виборів. Видання також зазначає, що на підтримці прем'єра позначилися дві смертельні залізничні катастрофи, вироки у справах про корупцію щодо людей із його близького оточення та приплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута.

Переговори між лівоцентристськими силами про створення єдиної платформи минулого місяця завершилися без домовленості. Це залишає незадоволеним виборцям вибір між підтримкою соціалістів, утриманням від участі у виборах або голосуванням за менші партії.

Санчес закликає до тактичного голосування за соціалістів у провінціях із невеликою кількістю мандатів, де виборча система створює труднощі для малих партій. Якщо ситуація не зміниться, союз консервативної Народної партії та ультраправої Vox вважають найімовірнішим наступним урядом. Водночас Podemos відмовилася приєднуватися до нового «Широкого фронту» або створювати альянс із чинною владою.

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