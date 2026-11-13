Програма Bump2Baby and Me знизила частоту гестаційного діабету — News-Medical

Міжнародне рандомізоване дослідження в Ірландії, Великій Британії, Іспанії та Австралії показало, що персоналізований мобільний супровід через застосунок Bump2Baby and Me допоміг знизити частоту гестаційного діабету серед вагітних із підвищеним ризиком. Водночас середній індекс маси тіла учасниць через 12 місяців після пологів не відрізнявся між групами, повідомляє News-Medical.

Дослідження у чотирьох країнах

У випробуванні Bump2Baby and Me взяли участь 865 вагітних жінок на терміні від 12 до 24 тижнів, яких визнали такими, що мають підвищений ризик розвитку гестаційного діабету. Результати дослідження опублікували в журналі Lancet Digital Health.

Учасниць випадково розподілили на дві групи. Одна отримувала стандартну медичну допомогу, інша — стандартну допомогу та персоналізований супровід через застосунок від ранніх термінів вагітності до 12 місяців після пологів. Усі жінки також отримали цифрові ваги з підтримкою Bluetooth.

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Підтримка через смартфон

Застосунок надавав персоналізовану підтримку щодо харчування, фізичної активності та добробуту. Підготовлені медичні працівники проводили з учасницями консультації наживо, а також підтримували зв’язок текстом або відео.

За даними дослідників, програма не спричинила небажаних явищ, пов’язаних із мобільним супроводом. Автори також встановили, що регулярне самостійне зважування за допомогою цифрових ваг було незалежно пов’язане зі значним зменшенням індексу маси тіла.

Керівниця проєкту, професорка Університетського коледжу Дубліна Шарлін О’Райлі заявила, що постійна взаємодія з мобільною програмою може поліпшувати метаболічні показники та знижувати частоту гестаційного діабету незалежно від зміни ваги. Команда вже запустила наступну ініціативу Bump2Baby&Me+, яку підтримали партнерським фінансуванням Horizon Europe на суму 2 млн євро для впровадження програми у звичайні служби охорони материнства.

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