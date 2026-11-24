Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) попередила, що дані, оприлюднені у 2027 році, можуть засвідчити зростання кількості нових ВІЛ-інфекцій після тривалого спаду. Організація пов'язує ризик розвороту тенденції зі скороченням міжнародного фінансування програм протидії ВІЛ та перебоями в наданні послуг.

У щорічному глобальному оновленні UNAIDS зазначила, що світ наблизився до контролю над пандемією ВІЛ, однак зміни у фінансуванні ставлять цей прогрес під загрозу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Позитивна динаміка у 2025 році

За оцінкою UNAIDS, у 2025 році у світі з ВІЛ жили 41 млн людей, із яких 32,1 млн отримували антиретровірусну терапію. Кількість нових випадків інфікування становила 1,2 млн — проти 1,3 млн роком раніше. Для порівняння, у 1994 році, на піку поширення інфекції, зафіксували 3,5 млн нових випадків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кількість смертей від причин, пов'язаних зі СНІДом, у 2025 році знизилася до приблизно 570 тисяч — найнижчого рівня за понад два десятиліття. У 2024 році цей показник становив 600 тисяч, а у 2010-му — 1,3 млн. В UNAIDS пояснили прогрес ширшим доступом до лікування та поліпшенням якості медичних програм.

Скорочення фінансування

Міжнародне фінансування програм протидії ВІЛ за останній рік скоротилося на 18%, повідомила UNAIDS. Внески США, які залишаються найбільшим міжнародним джерелом підтримки таких програм, між 2024 і 2025 роками зменшилися на 26%.

Водночас виплати Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозем і малярією у 2025 році скоротилися на 13%. Виконавча директорка UNAIDS Вінні Б'яніма заявила Reuters, що організація вже бачить ознаки можливого згортання досягнень, хоча даних про нове зростання інфекцій поки немає. ООН у 2015 році поставила за мету покласти край СНІДу до 2030 року.

Читай нас у