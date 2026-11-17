На кліматичному саміті COP31 в Антальї, Туреччина, десятки держав закликали оцінити правила екологічної доброчесності нового вуглецевого ринку ООН. Як повідомляє Climate Home News, ці вимоги відображені в першому проєкті рішення щодо Механізму кредитування за Паризькою угодою.

За інформацією джерел видання, у закритих дискусіях занепокоєння висловили група однодумців серед країн, що розвиваються, до якої входять Саудівська Аравія, Індія та Китай, а також найменш розвинені країни й держави, що не мають виходу до моря. Вони вважають, що сукупність вимог до розробників проєктів, запроваджених відповідно до статті 6 Паризької угоди, може перешкоджати їхній реалізації.

Що пропонує проєкт рішення

Документ пропонує Наглядовому органу механізму оцінити, як обережні припущення в його правилах разом впливають на кількість виданих вуглецевих кредитів, витрати та ціни. У тексті вказано, що це має запобігти «надмірному накопиченню консервативних коригувань».

Правила механізму передбачають обережніший підхід до видачі кредитів у разі невизначеності щодо скорочення викидів. Представники галузі стверджують, що такий підхід може призвести до систематичного заниження кількості кредитів і зробити проєкти фінансово нежиттєздатними. Сінгапур і деякі латиноамериканські держави, за даними видання, також наголошували на потребі зберегти фінансову життєздатність проєктів, тоді як Південна Корея закликала до пропорційних вимог.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка навколо чистих кухонних плит

Одним із ключових предметів спору стали методології для проєктів із поширення чистіших кухонних плит. У дослідженні Nature Sustainability за 2024 рік, на яке посилається Climate Home News, зазначалося, що таким проєктам могло бути нараховано приблизно вдесятеро більше кредитів, ніж вони фактично обґрунтовували.

У жовтні Наглядовий орган зобов’язав розробників таких проєктів резервувати частину кредитів у буферному пулі на випадок, якщо ліси, які, за твердженням проєктів, вони допомагають зберегти, згодом згорять або будуть вирубані. Орган відхилив прохання про виняток із цього правила, з яким зверталися розробники, корпоративні покупці, частина природоохоронних організацій та Програма ООН з довкілля.

Екологічні організації та дослідники заперечують проти послаблення стандартів. Старша юристка Center for International Environmental Law Еріка Леннон заявила, що послаблення правил не є кліматичною амбіцією, а «ліцензією на забруднення». Водночас ЄС, Швейцарія та Сенегал, за даними джерел видання, виступають проти оцінювання прибутковості проєктів і зниження стандартів. Проєкт рішення ще обговорюватимуть в останні дні саміту COP31.

Читай нас у