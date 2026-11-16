Проєкт угоди COP31 закликає до негайного переходу від викопного палива — Deutsche Welle

Австралія, яка є співгосподарем кліматичного саміту ООН COP31, представила в Анталії, Туреччина, проєкт політичної угоди. Документ закликає до негайного переходу від викопного палива та передбачає потроєння фінансування заходів з адаптації до зміни клімату в країнах, що розвиваються, — щонайменше до 120 млрд доларів, повідомляє Deutsche Welle.

Електрифікація та чиста енергія

У тексті також є мета Туреччини збільшити рівень електрифікації світових економік до 35% до 2035 року. Проєкт наголошує на чистій енергії, однак зазначає, що електрифікація може мати супутні переваги незалежно від структури виробництва електроенергії.

Цей підхід спричинив суперечки під час переговорів. Частина учасників наполягає, що електрифікація має бути безпосередньо пов’язана з використанням відновлюваних джерел енергії. Формулювання щодо швидшого згортання використання нафти, вугілля та газу є важливими, оскільки країни-виробники викопного палива раніше неодноразово виступали проти амбітних цілей у фінальних рішеннях конференцій COP.

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Температурна ціль і фінансування

У проєкті висловлено глибоке занепокоєння тим, що ціль утримати глобальне потепління в межах 1,5°C, погоджена на кліматичній конференції в Парижі 2015 року, нині недосяжна. Документ закликає прискорити дії, щоб мінімізувати масштаби й тривалість перевищення цього порогу та якомога швидше повернути потепління нижче 1,5°C.

Керівник Greenpeace Germany Мартін Кайзер заявив, що новий текст містить необхідні елементи для успішного результату конференції, зокрема мету досягнення кліматичної нейтральності всіма промислово розвиненими країнами до 2030 року. Водночас він розкритикував відсутність у проєкті зобов’язальних положень.

Проєкт угоди налічує 18 сторінок і 144 пункти. Делегати мають узгодити його впродовж найближчих днів. Основні розбіжності стосуються того, хто має фінансувати міжнародні кліматичні заходи, чи повинна допомога надаватися у формі грантів або позик і як збільшити підтримку країн, що розвиваються.

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