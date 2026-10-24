Проіранське об’єднання «Ісламський опір в Іраку» заявило про нібито порушення Сполученими Штатами повітряного простору Іраку. Угруповання стверджує, що від 30 вересня до п’ятниці зафіксувало 171 випадок польотів американських винищувачів і розвідувальних літаків над країною. Ці твердження незалежно не підтверджені, повідомляє Jerusalem Post.

У заяві «Ісламського опору в Іраку», який об’єднує підтримувані Іраном воєнізовані формування, також звинуватили уряд у Багдаді в поступках Вашингтону під тиском США. Група розкритикувала скорочення комерційних авіарейсів і закриття прикордонних переходів з Іраном.

Суперечка щодо роззброєння

Заява пролунала на тлі спроб уряду Іраку взяти озброєння воєнізованих угруповань під державний контроль. Прем’єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді продовжив термін реалізації цього плану до 30 червня 2027 року. Він заявив, що до того часу «жодної зброї не залишиться поза рамками держави».

За даними Rudaw, угруповання «Катаїб Хезболла» та «Харакат ан-Нуджаба» виступають проти роззброєння. Водночас «Харакат Ансар Аллах аль-Ауфія» і «Катаїб Саїд аш-Шухада» висловили готовність співпрацювати з урядом.

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30 вересня коаліція на чолі зі США офіційно завершила військову місію проти «Ісламської держави» в Іраку. Частина збройних формувань, пов’язаних з Іраном, надалі заявляє про необхідність зберігати озброєння для протистояння США та Ізраїлю.

Попередження США для громадян

24 жовтня посольство США в Іраку оновило попередження Державного департаменту щодо поїздок до країни, залишивши чинною рекомендацію не подорожувати до Іраку. У відомстві послалися на ризик терористичного насильства, зокрема на загрози з боку «Ісламської держави» та угруповань, пов’язаних з Іраном.

Держдепартамент також попередив, що такі формування становлять загрозу для громадян США, міжнародних компаній та об’єктів, зокрема аеропортів, енергетичної інфраструктури, готелів і дипломатичних установ. Серед можливих засобів атак названо безпілотники, непрямий вогонь і саморобні вибухові пристрої.

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