Прокуратура Естонії повідомила про інцидент проти оборонної компанії — ERR News

Прокуратура Естонії повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. За даними ERR News, він стався у ніч на п’ятницю.

Обставини інциденту

Деталі події правоохоронці планували оприлюднити о 15:00. Огляд ситуації мають надати генеральна прокурорка Астрід Асі та генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії KAPO Марго Паллосон.

Черговий речник прокуратури повідомив ERR News, що обставини інциденту ще з’ясовують. Назву компанії, проти якої він був спрямований, у повідомленні не розкрили.

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Пожежа в офісі Milrem

У вересні в талліннському районі Ласнамяе повідомляли про пожежу в офісі оборонного підрядника Milrem. Її вважали ймовірним підпалом, який, за попередніми припущеннями, могли здійснити на замовлення російських спецслужб держави-агресора Російської Федерації.

ERR News також зазначає, що протягом останніх місяців мішенями ставали й інші компанії оборонної промисловості в Європі.

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