Прокуратура Кракова планує кваліфікувати справу як терористичну — RMF24

Прокуратура Кракова в Польщі планує в неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на речника Окружної прокуратури Кракова Томаша Ващука.

Загиблі та поранені

За даними видання, у суботу вдень замаскований 24-річний чоловік в'їхав автомобілем на Головний ринок Кракова й відкрив вогонь по людях. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Чоловіка, якого слідство вважає нападником, поранили під час обміну вогнем із поліцією та затримали на місці. Його доправили до лікарні, де він перебуває під постійною охороною правоохоронців.

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Подальші дії слідства

Як повідомив Ващук, через стан здоров'я чоловіка наразі неможливо провести необхідні процесуальні дії, зокрема допитати його. За його словами, формально 24-річного чоловіка ще не затримали. Прокуратура чекає на інформацію лікарів: якщо стан дозволить, йому висунуть обвинувачення, після чого проведуть допит і ухвалять рішення щодо запобіжних заходів.

Прокурори оглядають місця, пов'язані з нападом, зокрема маршрут руху автомобіля, та вилучають записи камер спостереження. Слідчі також перевіряють минуле й особисті зв'язки чоловіка, а також обставини отримання ним дозволу на зброю. За словами речника прокуратури, вчинене може каратися довічним позбавленням волі.

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