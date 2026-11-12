Прокуратура Кракова почала розслідування висловлювань в ефірі Telewizja Republika — RMF24

Окружна прокуратура в Кракові, Польща, почала розслідування щодо висловлювань в ефірі телеканалу Telewizja Republika після стрілянини на Головній ринковій площі міста. Про це повідомляє RMF24.

Заява про відсутність поліції

Головний редактор Telewizja Republika Томаш Сакевич вів репортаж із місця події та заявив, що на площі нібито немає поліції. Він також припустив, що всі поліцейські резерви могли направити до Варшави — до будівлі Конституційного трибуналу.

За даними RMF24, під час цієї заяви позаду Сакевича стояв поліцейський у цивільному одязі. На його лівому рукаві був помітний поліцейський знак розрізнення.

Згодом Сакевич відповів на критику в соцмережі X. За його словами, в полі зору камери був лише один технік кримінальної секції поліції, який забезпечував територію біля однієї з жертв. Він також заявив, що припущення про залучення поліції в іншому місці нібито підтвердилося фактами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скарги на телеканал

Клуб Centrum повідомив про намір звернутися до прокуратури через підозру в наклепі на поліцію. Маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий звернувся до голови Національної ради з питань телерадіомовлення Агнєшки Гляпяк із проханням накласти на Telewizja Republika грошове стягнення. Скаргу до регулятора також подала міністерка культури Марта Ценковська.

За інформацією RMF24, стрілянина сталася після того, як 24-річний Міхал О. в'їхав автомобілем на Головну ринкову площу та відкрив вогонь по перехожих. Загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Чоловік помер у лікарні вранці в понеділок.

Поліція також виявила в його помешканні в Островці-Свентокшиському тіла батьків і 21-річної сестри з вогнепальними пораненнями.

Читай нас у