Прокуратура Мічоакана пов’язала CJNG із вбивством мера Мансо — The Rio Times

Прокуратура мексиканського штату Мічоакан заявила, що картель «Халіско нового покоління» (CJNG) наказав убити мера міста Уруапан Карлоса Мансо. За версією слідства, злочин став помстою за затримання 27 серпня 2025 року місцевого ватажка угруповання, відомого як Ель Ріно.

Мансо, який переміг на виборах мера Уруапана як незалежний кандидат у 2024 році, застрелили ввечері 1 листопада 2025 року в історичному центрі міста під час Фестивалю свічок до Дня мертвих. Нападником був 17-річний юнак, якого на місці застрелив один з охоронців мера.

Версія слідства

Виконувач обов’язків керівника прокуратури Мічоакана Ісраель Вега Родрігес 16 жовтня 2026 року назвав убивство відплатою організованої злочинності за дії Мансо на посаді мера. Прокурори також стверджують, що мер образив Ель Ріно під час трансляції у Facebook, яку згодом видалив.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як повідомляє The Rio Times, слідчі вважають організатором нападу лідера осередку CJNG Рамона Анхеля, відомого як Ель Р1. Його затримали в штаті Халіско 30 липня 2026 року. Ймовірним координатором названо його заступника Хорхе Армандо на прізвисько Ель Лісенсіадо.

Затримання та перебіг розслідування

Станом на 16 жовтня державні та федеральні сили затримали 33 людей у справі. Двох імовірних організаторів утримують у федеральній в’язниці суворого режиму Ель-Альтіплано. За даними прокуратури, розслідування ґрунтується приблизно на 3 500 слідчих діях і 1 200 годинах відеозаписів.

Прокурори заявили, що угруповання нібито пропонувало 2 млн песо, приблизно 106 тис. доларів, за вбивство Мансо. Вега Родрігес також сказав, що слідство не виявило доказів причетності двох національних законодавців і колишнього мера Уруапана, про яких його запитували. За оцінкою прокуратури, розслідування завершене на 90%, однак судових вироків у цій справі ще не оголошували.

Читай нас у