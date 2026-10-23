Прокуратура ПАР проти застави для вчителя у справі про зґвалтування — TimesLIVE

Національна прокуратура ПАР заявила, що заперечуватиме проти звільнення під заставу 59-річного вчителя Кабело Темби, якого обвинувачують у зґвалтуванні дев’ятирічної учениці початкової школи Busisiwe в районі Зола міста Соуэто. Про це повідомляє TimesLIVE.

Слухання щодо застави

Темба постав перед магістратським судом Протеа в четвер за обвинуваченням у зґвалтуванні. Розгляд справи перенесли на 29 жовтня для розгляду формального клопотання про заставу.

Речник Національної прокуратури Магабоке Мохлатлоле заявив, що, за версією слідства, вчитель нібито зґвалтував дитину в шкільному туалеті 6 жовтня. Того самого дня учениця нібито розповіла про інцидент матері, а до поліції заяву подали 10 жовтня.

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Реакція освітнього відомства

За словами Мохлатлоле, Темба сам прийшов до поліції 21 жовтня, після чого постав перед судом. Прокуратура пояснила намір заперечувати проти застави тяжкістю інкримінованого злочину та тим, що справа стосується неповнолітньої.

Департамент освіти провінції Гаутенг відсторонив учителя від роботи як запобіжний захід після появи звинувачень. Рішенню передували протести батьків біля школи, які вимагали реакції та висловлювали занепокоєння тим, як розглядали ці звинувачення. Для учениці також організували психологічну підтримку.

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