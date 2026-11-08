Прокуратура Парагваю висунула обвинувачення експрезиденту Пеньї — France 24

Прокуратура Парагваю висунула обвинувачення усуненому з посади президенту Сантьяго Пеньї у зловживанні довірою та неналежному управлінні задля особистої вигоди у справі про крах Ueno Bank. Після слухання суддя Ернан Отасу постановив взяти колишнього главу держави під варту. Про це повідомляє France 24.

Імпічмент після краху банку

Сенат Парагваю усунув Пенью з посади в п'ятницю — через три дні після краху Ueno Bank, з яким він мав ділові зв'язки. Пенья пропонував піти у відставку, однак законодавці оголосили йому імпічмент, позбавивши імунітету, який він отримав би в разі відставки.

Ueno Bank був популярним онлайн-банком, де рахунки мали майже половина з 6,5 мільйона жителів країни. Також у банку зберігалося понад 800 мільйонів доларів державних коштів. Після того як Центральний банк взяв установу під контроль через побоювання щодо її платоспроможності, у країні відбулися вуличні протести вкладників.

Звинувачення та позиція захисту

Прокуратура стверджує, що Пенья, який обіймав посаду президента з 2023 року, використовував свій вплив для спрямування мільйонів державних депозитів до Ueno Bank і приховував або применшував його фінансові проблеми. До минулого року він володів акціями холдингової компанії банку — Ueno Holding.

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Колишнього президента також звинувачують у конфлікті інтересів через призначення ексдиректора Ueno Bank Карлоса Карвальйо керівником Центрального банку Парагваю. Карвальйо висунуто ті самі обвинувачення, а також звинувачення у фальсифікації державних документів. Суд заморозив активи обох фігурантів. Пенья не робив заяв під час слухання.

Адвокат Пеньї Рікардо Преда заперечив обвинувачення. За його словами, рішення про розміщення державних коштів у Парагваї ухвалює не президент, а міністр.

Виплати клієнтам банку

Центральний банк заявив, що вже розпочав виплати клієнтам Ueno Bank і понад 50% із них повернули свої кошти. Водночас частина людей досі не має доступу до заощаджень. Новим президентом став віцепрезидент Педро Альяна, який пообіцяв не залишати без підтримки постраждалих вкладників, зокрема пенсіонерів.

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