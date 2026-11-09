Прокуратура Перу почала розслідування ймовірного феміциду в Лімі — The Rio Times

За повідомленням The Rio Times, прокуратура Перу відкрила попереднє розслідування щодо ймовірного феміциду та сексуального насильства після виявлення тіла 20-річної жінки в районі Чукітанта на півночі Ліми. Тіло знайшли 8 листопада. Поліція затримала одного чоловіка, однак обвинувачень у справі ще не оголошували.

Обставини справи

Чукітанта розташована в районі Сан-Мартін-де-Поррес на півночі перуанської столиці. За даними видання, тіло жінки виявили на сільськогосподарській ділянці поблизу проспекту Пролонгасіон-Наранхаль.

Люди з її оточення розповіли, що ввечері 7 листопада вона вийшла з дому, щоб зустрітися з друзями, і перебувала з ними майже до опівночі. Поліція повідомила про видимі ознаки сексуального насильства.

Статус розслідування

Розслідування проводить Міністерство державного обвинувачення Перу, яке виконує функції прокуратури. На цьому етапі слідчі збирають докази та мають встановити причину смерті й обставини події.

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Причину смерті офіційно не встановили, а результати розтину не оприлюднювали. Також невідомо, чи могли до справи бути причетні інші люди. Остаточна правова кваліфікація залежатиме від доказів, зібраних прокурорами.

У кримінальному законодавстві Перу феміцид визначають як убивство жінки через її стать. Це окремий від звичайного вбивства злочин, за який передбачене суворіше покарання.

Про насильство щодо жінок у Перу можна повідомити на гарячу лінію Міністерства у справах жінок Línea 100, набравши номер 100.

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