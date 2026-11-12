Прокуратура Польщі хоче допитати президента Навроцького у справі квартири — RMF24

Прокуратура в Гданську, Польща, надіслала до канцелярії президента Кароля Навроцького лист щодо його допиту як свідка. Про це повідомляє RMF24. Допит стосується розслідування обставин набуття однокімнатної квартири в Гданську Навроцьким та його дружиною.

Дату допиту визначить президент

За словами речника окружної прокуратури Гданська Маріуша Душинського, лист до канцелярії президента надіслали 9 листопада. Рішення допитати Навроцького ухвалив прокурор районної прокуратури Гданськ-Середмістя після допиту нотаріуса та отримання документів із земельно-іпотечних книг.

Прокуратура не призначала фіксованої дати процесуальної дії, залишивши вибір терміну главі держави. За словами речника, допит найімовірніше проведуть у місці, де президент виконує службові обов’язки.

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Розслідування щодо квартири

Районна прокуратура Гданськ-Середмістя відкрила розслідування 13 червня 2025 року. Воно стосується підозри у шахрайстві на шкоду Єжи Ж. у 2012–2017 роках. Слідчі з’ясовують, чи могли чоловіка ввести в оману, зокрема щодо сплати повної суми за квартиру та наміру забезпечити йому догляд.

Історія набула розголосу після публікації Onet під час президентської кампанії. Видання повідомило, що Навроцький, всупереч попереднім деклараціям, був власником не однієї, а двох квартир. Навроцький та його штаб пояснювали, що квартира перейшла до нього від літнього чоловіка в обмін на догляд за ним. Водночас Єжи Ж. опинився в будинку соціальної опіки.

До прокуратури надійшли три заяви про можливий злочин у зв’язку з придбанням житла: від віцемаршалки Сенату Магдалени Беят, приватної особи та президента Гданська. Водночас прокуратура відмовилася відкривати провадження за сімома іншими напрямами, зокрема щодо можливого завдання збитків муніципалітету та неправдивих заяв у нотаріальних актах.

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