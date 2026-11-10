Прокуратура Польщі почала розслідування у справі депутата Колодзейчака — RMF24

Окружна прокуратура у Варшаві, Польща, розпочала розслідування у справі депутата та колишнього заступника міністра сільського господарства і розвитку села Міхала Колодзейчака. За даними RMF24, провадження стосується можливого примушування до певної поведінки та надання наркотичних речовин.

Провадження відкрили 27 жовтня

Як повідомляє RMF24, варшавська прокуратура розпочала провадження 27 жовтня. Речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Антоні Скіба заявив Польському агентству преси, що слідство, зокрема, охоплює можливе надання невстановлених наркотичних речовин двом людям — одній встановленій та одній невстановленій — у різні дати.

За такі дії польське законодавство передбачає покарання від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

Заяви колишніх співробітниць

На початку жовтня Kanał Zero повідомив про звинувачення колишніх співробітниць Колодзейчака. За даними каналу, вони заявляли про його агресивну поведінку та схиляння до вживання речовини, яку він нібито представляв як кокаїн. Колодзейчак заперечив ці твердження і назвав їх наклепом.

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Прокуратура звернулася до Kanał Zero з проханням передати адресні дані людей, які розповідали про можливі порушення, а також оригінали оприлюднених записів. Канал відмовився надати дані та записи, пославшись на журналістську таємницю і відсутність згоди з боку людей, які висловлювалися у матеріалі.

Пошук свідків і можливе звернення до суду

Після відмови прокуратура почала встановлювати цих людей самостійно. Зокрема, вона звернулася до різних установ, серед яких міністерство, по кадрову документацію осіб, що співпрацювали з Колодзейчаком. Одну жінку, яка звернулася до журналістів, уже допитали як свідка-потерпілу. Водночас, за словами Скіби, вона не брала участі у записі Kanał Zero і не має відповідних відеоматеріалів.

Скіба зазначив, що після використання інших способів отримати дані прокуратура вирішуватиме, чи подавати до суду клопотання про скасування журналістської таємниці. Після медійних повідомлень Колодзейчака відсторонили від прав члена парламентського клубу «Громадянської коаліції». Через кілька днів він подав до лодзького підрозділу Агентства внутрішньої безпеки заяву про ймовірний злочин проти нього.

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