В Австралії прокуратура відкликала обвинувачення у порушенні умов застави проти федерального депутата Люка Гослінга. Рішення оголосили 26 жовтня під час короткого слухання в місцевому суді Дарвіна.

Обвинувачення відкликали

За даними ABC News, прокурорка Джо Пул повідомила суду про відкликання єдиного обвинувачення у порушенні умов застави. Додаткових пояснень щодо цього рішення під час засідання не надали.

Водночас проти Гослінга залишаються два обвинувачення у нападі на адміністратора Північної Території Девіда Конноллі. За інформацією медіа, депутата звинувачують у нападі на Конноллі під час тайського фестивалю в Дарвіні в липні. Гослінг заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови застави та позиція захисту

Умови застави забороняють Гослінгу наближатися до Government House Північної Території ближче ніж на 50 метрів. Також він повинен за 48 годин повідомити офіс Конноллі перед відвідуванням заходу, на якому вони обоє можуть бути присутні.

Адміністратор Північної Території є представником Корони на території та виконує церемоніальну роль, подібну до ролі губернатора штату. Адвокат депутата Марті Ост заявив, що відкликання обвинувачення є першим, але значним кроком у захисті за всіма пунктами справи. За його словами, Гослінг подякував громаді за підтримку та не коментуватиме справу докладніше, поки її розглядає суд.

Читай нас у