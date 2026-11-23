Прокурдська партія DEM у Туреччині підтвердила поліпшення умов утримання ув’язненого засновника Робітничої партії Курдистану Абдулли Оджалана. Партія також закликала владу надати йому більше свободи для просування мирних переговорів із РПК, повідомляє Cyprus Mail.

Візит на Імрали

Представники DEM відвідали у вихідні в’язничний комплекс на острові Імрали в Мармуровому морі, де Оджалан утримується з 1999 року. За даними партії, вони побачили новозбудоване приміщення, у якому його утримують.

Це стало першим підтвердженням повідомлень про зміну місця утримання Оджалана після візиту представників DEM. У заяві партії поліпшення назвали «позитивним розвитком» для його умов роботи та проживання. DEM також закликала владу дозволити Оджалану безпосередньо спілкуватися з медіа та громадськістю щодо мирних зусиль.

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Мирний процес із РПК

У лютому 2025 року Оджалан закликав РПК, яку він заснував і очолював, саморозпуститися та припинити багаторічний конфлікт, у якому загинули понад 40 тисяч людей. РПК ухвалила виконати цей заклик, однак просування мирного процесу відбувається повільно.

РПК визнана терористичною організацією в Туреччині, США та Європейському Союзі. Турецькі медіа також повідомляли, що до Оджалана можуть допустити відібраних журналістів, проте дату візиту й його учасників не підтверджували.

За повідомленнями, у вересні союзник президента Реджепа Таїпа Ердогана Девлет Бахчелі заявив, що на території в’язниці для Оджалана збудували двоповерховий будинок із садом. За його словами, Оджалан відмовився заходити до нього, доки не отримає офіційного статусу. DEM не навела деталей нового помешкання, але повідомила, що Оджалан прагне поглибити роботу в ролі, яку партія визначила як «координатора миру та політичної взаємодії».

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