Прокурор США Південного округу Флориди Редінг Кіньйонес подав у відставку — The Hill

У США прокурор США Південного округу Флориди Джейсон Редінг Кіньйонес подав у відставку з Міністерства юстиції. Про це повідомляє The Hill з посиланням на генерального прокурора США Тодда Бланша.

Бланш заявив у соцмережі X, що Кіньйонес подав заяву про відставку, і подякував йому за роботу у протидії насильницькій злочинності, наркоторгівлі, торгівлі людьми та транснаціональній злочинності. Він також згадав кримінальну справу проти колишнього президента Куби Рауля Кастро.

Розслідування без обвинувачень

В офісі Кіньйонеса у Південній Флориді велося масштабне розслідування, яке стосувалося кримінальних справ щодо президента Дональда Трампа та перевірки його передвиборчої кампанії 2016 року. Як пише The Hill, слідчі видали численні повістки, однак на момент публікації матеріалу обвинувачень у межах цього розслідування не висунули.

Колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана поінформували, що він був предметом розслідування. Бреннан звертався до суду з вимогою зобов'язати прокурорів зберегти всі матеріали справи, однак федеральний суддя відхилив позов, визнавши його передчасним.

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Серія відставок

Відставка Кіньйонеса стала другою великою відставкою з Міністерства юстиції після проміжних виборів. Днем раніше посаду залишила помічниця генерального прокурора США з питань цивільних прав Гарміт Діллон. За її словами, вона ухвалила це рішення ще до дня голосування.

Розслідування також супроводжувалося іншими кадровими змінами. Союзник Трампа Джо ді Дженова, який очолив перевірку, подав у відставку у вересні, ймовірно через занепокоєння темпами її проведення. У квітні звільнилася посадовиця Мін'юсту Марія Медетіс Лонг; за повідомленнями, вона мала сумніви щодо сили доказової бази. Невдовзі після ді Дженови посаду залишив Курт Олсен — це, ймовірно, було пов'язано з питаннями щодо його допуску до секретної інформації.

Справа проти Рауля Кастро

Серед найважливіших справ за каденції Кіньйонеса The Hill називає кримінальні обвинувачення проти Рауля Кастро. Згідно з обвинувальним актом, Кастро висунули обвинувачення у вбивстві у зв'язку зі збиттям 1996 року літаків, унаслідок якого загинули четверо учасників організації Brothers to the Rescue. Ця група шукала в морі кубинців, які намагалися дістатися узбережжя Флориди.

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