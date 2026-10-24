Прокурор визнав незаконною депортацію Масуда Закарії з Туреччини — ABC News Australia

В Австралії, у Верховному суді Нового Південного Уельсу, прокурор Кріс Тран визнав, що Масуда Закарію у 2023 році незаконно депортували з Туреччини. За його словами, Закарію було заборонено вивозити з країни. Це є ключовим аргументом захисту чоловіка, який домагається скасування обвинувачень у вбивстві.

Закарію після річних пошуків знайшли в Туреччині у зв'язку з обвинуваченнями у вбивствах Саліма і Туфіка Хамзе у 2021 році. Загибель батька та сина була двома із семи вбивств під час протистояння між родинами Хамзі та Аламеддіне.

Суперечка щодо повернення до Австралії

Австралійська федеральна поліція стверджує, що діяла законно, найнявши приватного підрядника для повернення Закарії до Сіднея. Його адвокати порівнюють операцію з викраденням. Якщо суд задовольнить клопотання захисту, колишній утікач, імовірно, вийде на волю.

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Як повідомляє ABC News, Австралійська федеральна поліція заплатила 1,1 млн доларів двом компаніям за повернення Закарії з Туреччини. Однією з них була кіпрська міжнародна охоронна компанія Hart International. Її генеральний директор заявив у суді, що компанія виконує контракти для федеральної поліції вже 26 років.

Свідчення поліції

У процесі також з'ясовують розбіжності між Австралійською федеральною поліцією та поліцією Нового Південного Уельсу. Керівник розслідування щодо родини Аламеддіне Марк Конрой заявив, що поліція штату розглядала лише законну екстрадицію Закарії. Очільник Директорату з боротьби з організованою злочинністю Грант Тейлор також наголосив, що поліція штату прагнула екстрадиції, а не депортації.

У справі ще мають свідчити комісарка Австралійської федеральної поліції Кріссі Барретт і її попередник Ріс Кершоу. Барретт викликають для свідчень щодо її дій на попередній посаді в поліції під час операції, а Кершоу — щодо чайного сервізу вартістю 500 доларів, який турецькі органи влади подарували йому в період затримання Закарії.

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