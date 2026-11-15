Прокурор застеріг сенаторку Воррен від перевірок соратників Трампа — Anadolu Agency

У США федеральний прокурор Аарон Ф. Райц застеріг сенаторку-демократку Елізабет Воррен від використання майбутніх наглядових повноважень Конгресу для перевірок приватних осіб і компаній, пов’язаних із президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Лист прокурора

У формальному листі з вимогою зберегти документи Райц заявив, що американці мають право вільно об’єднуватися без агресивних і переслідувальних дій з боку обраних посадовців. За його твердженням, Воррен планує зловживати майбутніми слідчими повноваженнями, щоб покарати корпоративних і фінансових прихильників Трампа.

Прокурор послався на недавнє телевізійне інтерв’ю сенаторки, два листи щодо нагляду та колонку в журналі Time. На думку Райца, політично вмотивовані перевірки не мають законної законодавчої мети й можуть втручатися в повноваження виконавчої та судової гілок влади.

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Вимога зберегти документи

Райц також стверджує, що погрози видати повістки соратникам Трампа можуть порушувати федеральне законодавство про цивільні права, зокрема статті 241 і 242 розділу 18 Зводу законів США. За його оцінкою, такі дії можуть обмежувати гарантоване Першою поправкою право на свободу об’єднання.

Лист вимагає від Воррен, її працівників у Сенаті, консультантів і персоналу виборчої кампанії зберегти документи та електронне листування, пов’язані з її нібито наміром використати повноваження у політичних цілях. Вона має письмово підтвердити виконання вимоги до 18:00 за східним часом США 23 листопада, або їй можуть загрожувати юридичні санкції. Публічної відповіді Воррен на лист одразу не було.

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