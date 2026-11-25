Коаліція генеральних прокурорів 42 штатів США втрутилася у процедуру банкрутства компанії Character AI, намагаючись зупинити продаж приватних чатів і персональних даних її користувачів. Як повідомляє TechCrunch, запропонований продаж охоплює дані понад 21 млн американських облікових записів, з яких понад 2,1 млн зареєстровані на неповнолітніх.

Дані можуть продати на аукціоні

За заявами прокурорів, до масиву даних входять історії чатів користувачів, а також інша персональна інформація, зокрема IP-адреси. Character AI подала заяву про банкрутство за процедурою Chapter 11 у жовтні. Водночас, за словами посадовців, раніше компанія запевняла споживачів, що їхні персональні дані не продаватимуть. У дописі в блозі Character AI також заявляла, що інформація користувачів і надалі буде захищена її політикою конфіденційності.

Єдиним розкритим анонімним учасником торгів за дані є Smirks and Pangs Acquisition LLC. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта повідомив, що компанію зареєстрували в Делавері 13 листопада 2026 року, а наступного дня Character AI обрала її базовим претендентом для аукціону, призначеного на 1 грудня. Які саме плани покупець має щодо чатів, невідомо.

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Заперечення прокурорів

Прокурори заявляють, що умови продажу не містять належних гарантій для користувачів. На їхню думку, покупець даних зможе розпоряджатися ними на власний розсуд, зокрема перепродавати їх без розкриття інформації, і не буде зобов'язаний дотримуватися політики конфіденційності Character AI. Вони також стверджують, що компанія не надала суду стільки ж інформації про можливі ризики для безпеки чи юридичні наслідки угоди, скільки отримали учасники торгів.

Бонта заявив, що банкрутство не має використовуватися для обходу федеральних і каліфорнійських норм захисту споживачів. У кількох штатах, зокрема Каліфорнії, Колорадо, Нью-Йорку та Коннектикуті, з 1 січня 2027 року мають набути чинності закони про безпеку чатботів. За оцінкою прокурорів, продаж даних може призвести до додаткових порушень цих норм.

Раніше інша коаліція прокурорів також заперечувала проти запропонованої угоди з Disney на $20 млн. Вона передбачає ліцензування інтелектуальної власності Character AI, але не доступ до чатів користувачів, і ще не отримала остаточного схвалення суду.

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