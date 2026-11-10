Прокурори РФ просять ув’язнити адвокатку Бонцлер на 15 років — Meduza English

У Калінінграді, Росії, прокурори держави-агресора попросили суд призначити 65-річній адвокатці Марії Бонцлер 15 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Про це повідомляє Meduza з посиланням на правовий проєкт «Слово защите» та адвоката Іллю Сидорова, який відвідував Бонцлер у СІЗО.

Вимоги прокуратури

За словами Сидорова, прокурори також просять встановити для Бонцлер обмеження пересування та оштрафувати її на 10 тисяч рублів. Очікується, що 11 листопада адвокатка виступить у суді з останнім словом.

Бонцлер відома захистом фігурантів політичних справ. Її затримали наприкінці травня 2025 року, відтоді вона перебуває під вартою.

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Перекваліфікація справи та стан здоров’я

Спочатку щодо адвокатки розслідували справу про конфіденційну співпрацю з іноземною державою, за якою передбачено від трьох до восьми років ув’язнення. Згодом справу перекваліфікували на державну зраду, за яку в Росії може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Слідство стверджує, що у 2024 році Бонцлер нібито доручили збирати дані про працівників правоохоронних і силових органів, які виявляли та розслідували справи проти людей, що співпрацювали з «недружньою державою». Також слідчі заявляють, що вона нібито передала спецслужбам «недружньої держави» відомості про кримінальні справи, отримані під час адвокатської роботи.

За даними OVD-Info, у Бонцлер діагностували гіпертонічну хворобу серця, яка спричиняє стрибки артеріального тиску та підвищує ризик інсульту. У червні 2026 року її захист заявив, що адвокатка ледь не померла в ізоляторі через неузгоджене призначення ліків.

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