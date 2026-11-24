У США прокурори заявили, що колишній співробітник OpenAI Абдулрахман Альфозан часто контактував із різними людьми, пов’язаними з урядом Саудівської Аравії. Сторона обвинувачення просить суд у Сан-Франциско не звільняти його під заставу, посилаючись на слабкі зв’язки Альфозана зі Сполученими Штатами та ризик його повернення до Саудівської Аравії.

Записи та конфіденційні документи

Як повідомляє Engadget, правоохоронці виявили на комп’ютері Альфозана сотні аудіофайлів. Десятки з них, за версією прокурорів, містили записи зустрічей і розмов в OpenAI протягом вересня 2026 року.

Прокурори стверджують, що багато записів могли містити інформацію, яка може бути комерційною таємницею компанії. Деякі файли, за їхніми даними, Альфозан завантажив до Dropbox. Він також нібито створював за допомогою ШІ розшифровки записів, сортував їх за датами та перейменовував відповідно до змісту.

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Позиція захисту

Альфозана заарештували в жовтні після того, як працівники OpenAI знайшли пристрій для запису за телевізором у конференц-залі для керівництва. Його звільнили того ж дня. На телефоні Альфозана, за даними прокурорів, також виявили фотографії документа про стратегічне партнерство з позначкою «конфіденційно».

Колишній працівник OpenAI заперечує, що викрадав комерційні таємниці компанії на користь Саудівської Аравії, та просить встановити заставу в розмірі $1 млн. Engadget із посиланням на Bloomberg зазначає, що суддя федерального окружного суду Вінс Чабрія сумнівається, чи слід надалі утримувати Альфозана під вартою без доказів для серйознішого обвинувачення.

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