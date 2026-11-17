Прокурори США завершили заключні аргументи у кримінальному процесі проти китайської технологічної компанії Huawei у федеральному суді Брукліна, штат Нью-Йорк. У понеділок сторона обвинувачення витратила на виступ перед присяжними близько шести годин, повідомляє South China Morning Post.

Huawei та три пов’язані з нею компанії мають 12 кримінальних пунктів обвинувачення, що залишилися у справі. Серед них — змова з метою рекетирської діяльності, змова щодо викрадення комерційних таємниць, банківське й електронне шахрайство, а також перешкоджання правосуддю. Компанія відкидає всі звинувачення.

Аргументи обвинувачення

Помічниця прокурора США Мередіт Арфа заявила присяжним, що Huawei нібито впродовж 20 років застосовувала незаконні методи для розвитку та захисту бізнесу. Прокуратура прагне довести, що компанія систематично отримувала конфіденційну інформацію конкурентів, щоб збільшувати прибутки та захищати свій бізнес.

Серед епізодів обвинувачення згадало справу про робота Tappy, якого T-Mobile використовувала для тестування смартфонів. Суду показали відео, на якому, за твердженням прокурорів, працівник Huawei забирає частину робота. Також обвинувачення посилалося на ймовірне викрадення вихідного коду Cisco та записку 2013 року, у якій, за версією прокурорів, пропонували премії працівникам за отримання конфіденційної інформації конкурентів.

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Епізод із бізнесом в Ірані

Прокурори також заявили, що Huawei використовувала зареєстровану в Гонконзі компанію Skycom як приховану дочірню структуру для обходу американських санкцій щодо Ірану. За версією обвинувачення, Huawei вводила банки, зокрема HSBC, в оману щодо відносин зі Skycom, а пов’язані з іранським бізнесом операції в доларах США проходили через американську фінансову систему.

Прокуратура також посилалася на визнання фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу, зроблене в межах угоди про відкладене кримінальне переслідування 2021 року. Вона визнала, що ввела HSBC в оману, описуючи Skycom як третю сторону зі звичайними діловими відносинами з Huawei, хоча знала про контроль Huawei над цією компанією. Мен Ваньчжоу не є обвинуваченою у нинішньому процесі.

Захист Huawei не встиг виступити в понеділок через тривалість промови прокурорів і, як очікується, представить заключні аргументи у вівторок. Присяжні можуть розпочати наради в середу. У разі обвинувального вироку Huawei можуть загрожувати значні штрафи та конфіскація доходів, які, за твердженням обвинувачення, пов’язані з імовірними злочинами.

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