Прокурори Тайваню перевіряють 2302 повідомлення про підкуп виборців — Taipei Times

Прокурори на Тайвані перевіряють 2302 повідомлення про ймовірний підкуп виборців напередодні місцевих виборів. Станом на 19 жовтня у цих повідомленнях фігурували 2593 людини, повідомляє Taipei Times з посиланням на Верховну прокуратуру.

Повідомлення про виборчі порушення

Повідомлення про можливий підкуп становили близько 35,9% із 6415 повідомлень про правопорушення, пов’язані з виборами, які отримали прокурори. Правоохоронці також зареєстрували 53 справи щодо 54 осіб, яких підозрюють у порушенні Закону про протидію інфільтрації.

За даними прокуратури, серед імовірних схем фігурують грошові виплати, безкоштовні застілля, подарункові набори, а також надання вигод через благодійні та місцеві організації в обмін на голоси. Міністерство юстиції заявило, що прокурори діятимуть об’єктивно та неупереджено незалежно від політичної належності й особи фігурантів, дотримуючись належної правової процедури та прав людини.

Затримання у кількох регіонах

Серед справ — розслідування щодо мерки Сюліня в повіті Хуалянь Ван Мей-куей, її чоловіка Ху Чжи-міна та керівника благодійної організації на прізвище Сюй. За версією слідства, Ху міг пропонувати виборцям безкоштовні страви на святкуванні дня народження, роздавати грошові подарунки від 1000 до 2000 нових тайванських доларів і використовувати кошти благодійної організації для проведення банкетів. Усіх трьох суд постановив узяти під варту без права на побачення.

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У Тайчжуні слідчі перевіряють кандидата до міської ради на прізвище Чжен, який, за підозрою прокуратури, через посередника пропонував виборцям подарункові набори. Під час обшуку 21 вересня вилучили понад 15,26 млн нових тайванських доларів готівкою та 69 наборів. Посередника взяли під варту без права на побачення, а кандидата звільнили під заставу 100 тис. нових тайванських доларів.

Окремо прокурори перевіряють голову ради повіту Чжанхуа Сє Дянь-ліна за підозрою у використанні коштів ради для організації банкетів у межах імовірної схеми підкупу. Слідчі також заявили про можливе привласнення державних коштів. Сє та його батька взяли під варту без права на побачення, а апеляційний суд Тайчжуна відхилив їхні скарги на запобіжний захід.

У Гаосюні кандидата до міської ради Чжан Ці-шена підозрюють у роздаванні виборцям наборів із випічкою під час банкету до Дня матері. За даними Верховної прокуратури, його також перевіряють щодо можливого використання ресурсів рибальської асоціації через батька та старшого брата, аби допомагати виборцям отримувати кваліфікації й субсидії за фальшивими документами в обмін на голоси. Батька та брата кандидата затримали. Розслідування тривають, а можлива кримінальна відповідальність фігурантів має бути встановлена в судовому порядку.

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